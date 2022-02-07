Скандалы: Элитный клуб для чиновников Петербурга на «Горской» построится в сжатые сроки

Строительство инфраструктуры элитного клуба для петербуржских чиновников на территории промзоны «Горская» строится с опережением графика

«Клуб 19» должны закончить к 2024 году, как сообщается, судя по всему, по требованию главы Петербурга. Об этом рассказал источник в администрации губернатора. «Там очень сжатые сроки строительства. Одно из требований к застройщику, чтобы часть зданий были сданы в 2024 году. Сам проект элитной рекреационной зоны будет представлен градостроительной комиссии в ближайшее время», — рассказал источник «Правде.ру» .

Как сообщали ранее СМИ, перспективное общественное пространство может превратиться в элитный клуб для высокопоставленных людей Петербурга и их друзей. Само название «Клуб 19» многие СМИ ассоциируют с губернатором Александром Бегловым и его неофициальной командой.

На территории «Клуба 19» будет возведено 18 жилых домов, главная резиденция с фонтаном и собственным причалом, а также гостиница. Жильцам и гостям будут доступны гольф-клуб, конный клуб, спорткомплекс с полноценным стадионом и причал для яхт.

Кто достоверно заинтересован в продвижении проекта неизвестно. Но ранее губернатор Александр Беглов обещал сделать из промзоны большой зоопарк. Согласно проекту компании «Лидер», там бы расположились помещения с сотнями видами животных, единый биологический комплекс морской фауны, гостиница, SPA-центры, аквапарк и зоны развлечений для детей и взрослых. Реализация проекта требует 77,4 млрд рублей.

Зачем строить зоопарк на «Горской» не понятно. Ведь в Петербурге уже есть один «Ленинградский». Как отмечают местные жители, он уже много лет находится «далеко не в лучшем состоянии» и беспокоятся за безопасность там животных. Кроме того, сама затея с использованием животных в целях развлечения для большинства петербуржцев выглядит дико.