В России введут должность талисман-менеджера

Зверей-талисманов для мероприятий будут выбирать депутаты региональных заксобраний, соответствующая должность будет названа талисман-менеджер. Закон был принят Госдумой в третьем чтении.

В документе говорится, что пакет документов кандидата для соискания почётной должности будет утверждён в соответствующем федеральном законе. Зверей-кандидатов будут проверять на принадлежность к экстремистам и на наличие профильного образования.

Окончательный выбор будет проводить специальная депутатская комиссия. При этом президент РФ будет иметь право снять талисман-менеджера с должности.

«Очень важно навести порядок в вопросах, разлагающих общество, и убрать потенциальный источник противоречий. Как мы видим, рвётся там, где тонко. Любая мелочь должна быть отрегулирована на законодательном уровне», – заявил депутат Егор Пронин.

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