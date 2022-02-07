 

В России введут должность талисман-менеджера

07.02.2022, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зверей-талисманов для мероприятий будут выбирать депутаты региональных заксобраний, соответствующая должность будет названа талисман-менеджер. Закон был принят Госдумой в третьем чтении.

В документе говорится, что пакет документов кандидата для соискания почётной должности будет утверждён в соответствующем федеральном законе. Зверей-кандидатов будут проверять на принадлежность к экстремистам и на наличие профильного образования.

Окончательный выбор будет проводить специальная депутатская комиссия. При этом президент РФ будет иметь право снять талисман-менеджера с должности.

«Очень важно навести порядок в вопросах, разлагающих общество, и убрать потенциальный источник противоречий. Как мы видим, рвётся там, где тонко. Любая мелочь должна быть отрегулирована на законодательном уровне», – заявил депутат Егор Пронин. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Мнение: Переселение бездомных в деревню, сбор мелочи у населения и налог на донаты

18.03 / Врачи, спасатели и учителя: кому упростили досрочный выход на пенсию

19.09 / Мнение: Конец интернет-утопизма

17.10 / Эксперты рассказали о пользе воды натощак

12.01 / Это была шутка: представитель Канье Уэста опроверг приезд рэпера в Россию

06.09 / Мнение: Борьба с фейками в ВК и ОК, Дуров против «липкой грязи» и почему дети мечтают стать тиктокерами

04.12 / В Кремле раскрыли детали новой беседы Путина и Байдена

02.07 / Американская катастрофа и ее проекция на Россию

18.11 / Мнение: С глаз долой

17.02 / Школьница из Челябинска позвала Илона Маска на разговор о космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика