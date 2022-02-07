Против незаконно помогавшей искать собаку судьи решили возбудить уголовное дело

Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против новосибирской судьи, которая незаконно помогла коллеге в поисках пропавшей собаки, сообщили в ВККС.

По данным следствия, тогда еще действующая мировая судья из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он нашел ее пропавшую собаку. Она изготовила несколько судебных постановлений, по которым сотовый оператор выдал ей данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. ВККС разрешила возбудить против нее уголовное дело, передает РИА «Новости».

Позже во время следствия выяснилось, что для изготовления постановлений она обратилась к подруге – мировой судье Тамаре Кошлак, которая впоследствии заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области, а затем ушла в отставку.

Теперь следователи попросили разрешения возбудить дело против Кошлак по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«ВККС удовлетворила представление СК о даче разрешения на возбуждение уголовного дела», – отметили в квалифколлегии.

Против Лисиной возбуждено дело о превышении полномочий и нарушении тайны переписки. Сообщается, что Лисина считала, что ее породистую собаку в 2013 году украли, частному детективу она передала детализацию телефонных разговоров пяти человек, которых подозревала в краже; пса так и не нашли.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалифколлегии судей (ВККС) согласования возбуждения уголовных дел против шести судей, в том числе против председателя Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак и мирового судьи в отставке из Новосибирской области Татьяны Лисиной (Антоновой).