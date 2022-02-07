В Москве открылась выставка портретов ученых и популяризаторов науки

В Москве, в ГУМе, проходит фотовыставка «Наука в лицах», приуроченная ко Дню российской науки, где представлены фотопортреты двадцати российских ученых и популяризаторов науки.

Выставка призвана подчеркнуть вклад ученых и исследователей в формирование будущего нашей страны. На экспозиции представлены портреты двадцати молодых ученых России, победителей конкурсов и лауреаты премий в области науки и инноваций. Автор работ – знаменитый фотохудожник Дмитрий Исхаков.

На открытии выставки выступил заместитель начальника управления Администрации президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

«Я хотел бы напомнить, что 2021 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. Символические итоги этого важного для научной сферы года подвел президент на Конгрессе молодых ученых в Сочи, поддержав идею посвятить ближайшее десятилетие в РФ науке и технологиям. Во многом это связано с тем, что в последние годы мы стали свидетелями фундаментальных изменений в научной сфере, которые можно наблюдать как минимум в трех измерениях.

Во-первых, это желание молодых людей работать в науке. Приведу несколько цифр: доля молодежи среди исследователей сегодня составляет около 45%, в то время как в начале нулевых их доля была всего около 25%. Мы видим новые лица, которые еще совсем молоды, но уже добились огромных результатов. И эта тенденция — набирает обороты: сегодня почти 80% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой. Такие благоприятные для научной сферы показатели – беспрецедентны.

Во-вторых, мы видим огромный интерес к науке со стороны наших граждан. В мероприятиях Года науки приняли участие более 11 миллионов человек. Лекции и марафоны воссозданного в прошлом году общества «Знание» — набирают десятки миллионов просмотров. Это объективно демонстрирует запрос наших граждан на новые знания и их доступность.

Наконец, растет и интерес бизнеса к науке. Мы видим, особенно в последние годы, не только как возникают и растут новые технологические компании, но и активно идут в науку компании из «традиционных» секторов — например, в области добычи полезных ископаемых», – приводит Regnum слова Секиринского.

По его словам, выставка, открывающаяся сегодня, примечательна тем, что объединила в себе таланты молодых ученых и талант художника – Дмитрия Исхакова, в очередной раз, показав, что творческое начало всегда объединяет людей науки и искусства.

«Наша наука продолжает стремительно развиваться и вписывать в свою историю новые имена. И выставка «Наука в лицах» показала нам эти имена – молодых, талантливых, интересных ученых. Глядя на эти лица, я понимаю, что быть ученым – это круто, хочется брать с них пример, хочется пойти в науку. Поэтому мы в обществе «Знание» сразу же откликнулись на предложение стать партнером этого проекта. Вообще, идея проекта очень созвучна с миссией общества «Знание». Мы тоже, помимо того, что несем уникальные, достоверные знания в интересной, увлекательной форме, стараемся транслировать их через реальных людей, через их истории успеха, примеры, тем самым заряжая и вдохновляя молодежь. И чтобы дотягиваться до большего количества талантов – таких молодых ученых, мы в прошлом году открыли девять студий-лекториев по стране», – рассказал на открытии выставки генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По словам Древаля, студии стали точкой притяжения для молодых людей, которые тянутся к знаниям, а в медиа-лабораториях молодые ученые могут создавать просветительский контент, популяризировать его, рассказывая, в том числе и истории своего успеха.

«Наши студии-лектории откроют двери в Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Туле, и целый день зрители по сторону экрана смогут погружаться в разные научные темы — биотехнологии, искусственный интеллект, компьютерные интерфейсы, космос, синтез генов. В программе марафона очень много разных интересных тем, которые, я надеюсь, увлекут ребят», – отметил Древаль.

«Сейчас молодежь мечтает в основном стать знаменитыми, стать звездами, прославиться. Для меня настоящие звезды – это молодые ученые. Как отцу, как человеку, которому не все равно, мне бы хотелось, чтобы наши дети мечтали прославиться именно на этом поприще – сделать что-то большое, важное, на благо всех нас. Последние годы очень четко показали, насколько важна наука, и все ее производные. Я сам большой поклонник науки, живо интересуюсь новыми исследованиями и открытиями, и хочу поздравить молодых ученых, которые стали лауреатами премий президента Российской Федерации в области науки и инноваций. Для меня было большой честью стать участником проекта «Лица науки», – отметил автор проекта, фотохудожник Дмитрий Исхаков.

Непосредственно в День российской науки, 8 февраля, пройдет всероссийский просветительский марафон «Знание» о науке будущего», организованный Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Программа, насыщенная лекциями, дискуссиями, презентациями и просветительскими фильмами, позволит зрителям и гостям марафона совершить увлекательное путешествие в мир науки.

Мероприятие пройдет в смешанном формате: жители Вологды, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Тулы смогут участвовать офлайн, на площадках мультимедийных студий-лекториев; онлайн-трансляция марафона будет доступна всем желающим как на сайте Российского общества «Знание», так и в региональных сообществах «ВКонтакте».

Выставка проходит с 7 по 20 февраля 2022 года.