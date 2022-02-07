В Германии не исключили отказ от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине

Немецкое руководство не исключает отказа от «Северного потока – 2» в случае эскалации на Украине, сообщил вице-канцлер страны, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек.

«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает все», – цитирует Хабека РИА «Новости».

Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» РФ на Украину.

До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о «Северном потоке – 2», заявлял, что ФРГ вместе с союзниками намерена предпринять «необходимые меры» в отношении РФ в случае эскалации ситуации на Украине.