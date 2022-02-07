 

В Черкассах чиновница организовала схему по хищению 12 млн грн, выделенных на борьбу с пандемией – СБУ

07.02.2022, 17:00, Новости дня
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По данным следствия, схему организовала заместитель начальника финотдела. За два года она в сговоре с сообщниками осуществляла оплату несуществующих услуг и работ.

“В частности должностное лицо перечисляло деньги на счета аффилированных субъектов предпринимательской деятельности за якобы проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения. Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат. Под видом “ковидной” доплаты женщина производила начисления, суммы которых превышали определенные нормы материального обеспечения как медицинским работникам, так и лицам, якобы оказывавшим услуги поликлинике”, – сообщили правоохранители.

У фигурантки было боле 10 личных банковских карт, куда регулярно поступали присвоенные средства. По информации экспертов, участникам схемы удалось присвоить почти 12 млн грн, выделенных Национальной службой здоровья на борьбу с пандемией коронавируса.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров Украины в 2021 году на борьбу с эпидемией коронавируса выделил более 35 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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