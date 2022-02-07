 

“Так и ушел с клеймом предателя Украины”. Умер бывший глава Верховной Рады Крыма, поддержавший российскую оккупацию

07.02.2022, 17:00, Новости дня
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По его словам, Дейч “много сделал для развития республики и для крымчан”.

Политик умер в московской больнице на 84-м году жизни.

Комментируя смерть Дейча, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что тот “так и ушел с клеймом предателя Украины”.

Как отметил Чубаров, в марте 2014 года Дейч публично призывал других и сам принял участие в так называемом “референдуме” оккупантов в Крыму, поддержав “присоединение” украинского полуострова к РФ.

“Впоследствии он отошел от заметной публичной деятельности. Жил в оккупированном РФ Крыму. Я пытался убедить его уехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины об известных ему многих деталях и свидетельствах первых недель российского военного вторжения в Крым, включая данные о российских политиках и деятелях, приезжавших к нему в те дни. Это было в то время, когда шло следствие по беглецу [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу. Он отказался”, – написал Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4716536585108125

Дейч был главой Верховной Рады АРК в 2002–2006 годах. С 2012-го по 2014 год был народным депутатом Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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