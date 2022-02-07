 

Вести – Боррель пообещал, что США и ЕС усилят энергоустойчивость Украины

07.02.2022, 16:52, Новости дня
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что участники энергетического совета ЕС — США планируют обсудить пути укрепления трансатлантической энергобезопасности, повышение энергетической устойчивости Украины и недопущение использования энергии в качестве геополитического оружия. Как сообщают «Вести», Боррель добавил, что европейские и американские партнёры намерены обеспечить энергетическую безопасность не только стран Евросоюза, но и соседей — Украины, Молдавии, Западных Балкан, а также работать над увеличением возможности реверсной поставки в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры.


AP

Участники энергетического совета ЕС — США планируют обсудить пути укрепления трансатлантической энергобезопасности, повышение энергетической устойчивости Украины и недопущение использования энергии в качестве геополитического оружия. Как передают «Вести», об этом сообщается в блоге главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы отрицаем попытки использовать поставки энергии как оружие и как рычаг геополитического влияния. Недавнее совместное заявление ЕС — США об энергетической безопасности уже заложило основы для устойчивости против ценовых шоков в будущем и геополитического напряжения вокруг трансатлантической энергетической безопасности», — отметил Боррель.

Он добавил, что европейские и американские партнёры намерены обеспечить энергетическую безопасность не только стран Евросоюза, но и соседей — Украины, Молдавии, Западных Балкан.

Сейчас, как отметил Боррель, самой острой в краткосрочной перспективе остаётся проблема безопасности поставки газа.

Дипломат заявил, что на сегодня США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного газа на рынок ЕС и это сотрудничество активно развивается. Евросоюз также ведёт переговоры об увеличении поставок газа с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами с целью увеличения поставок. ЕС при этом работает и над увеличением собственных возможностей в принятии и эффективном использовании такого энергоресурса.

«В то время как мы ищем пути для достижения собственных энергетических и климатических целей ЕС, мы должны сделать то же самое для Украины. В измерении энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту», — заявил дипломат.

«Наша встреча позволит искать более тесную координацию в реформах энергетического рынка, которые необходимы для Украины для усиления корпоративного управления и прозрачности, учитывая синхронизацию Украины с Европейскими электросетями в 2023 году. Мы будем также работать над увеличением возможности реверсной поставки в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры», — добавил Боррель.



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