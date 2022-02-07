Ксения Собчак помогла выжившей в ДТП под Сочи исполнить ее заветную мечту

Ксения Собчак и Оксана Садовник познакомились при трагических обстоятельствах. Обе стали жертвами серьезной автомобильной аварии, которая случилась в начале октября 2021 года на трассе Красная Поляна-Адлер. В ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, а Оксана, будучи в одной машине с погибшей, чудом осталась жива. За последние пять месяцев Садовник, получившая серьезную травму головы и бедра, перенесла операцию по удалению селезенки. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, хотя до сих пор передвигается с тростью.

На днях Оксана открыла в родном Звенигороде свою фотостудию, о которой давно мечтала. Открыть свое дело ей помогла Ксения Собчак. Об этом ведущая рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала фото и видео с открытия студии. А Садовник рассказала, что в общей сложности материальная помощь составила чуть больше миллиона рублей.

Никогда не знаешь, где, как и с кем тебя сведет судьба, как это повлияет на тебя и других людей. С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у нее есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она – талантливый и крутой фотограф – сможет работать. Прошло несколько месяцев, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить – студия наконец готова и ждет своих клиентов, – написала Ксения и вручая букет цветов Оксане на открытии студии. – Искренне желаю, чтобы дальше все было только хорошо. Главное — это твой невероятный оптимизм и целеустремленность, не теряй их.

Оксана Садовник, в свою очередь, выразила искреннюю признательность Ксении Собчак и пригласила ее стать своей моделью.

Напомним, что ДТП случилось вечером 9 октября. ДТП получило огласку из-за участия в нем Собчак, машина на борту с которой выехала на встречную полосу и в результате чего произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. Одна пассажирка погибла, другие, в том числе и Оксана Садовник, были госпитализированы в тяжелом состоянии. В первые сутки появилась информация, что в результате этого ДТП погиб еще один человек. Однако Ксения сразу написала, что общалась с супругом потерпевшей Оксаны Садовник и рассказала о ее состоянии.

Многие обвинили телеведущую в равнодушии, поскольку она покинула место аварии до приезда скорой, а позже улетела в Москву. Однако Собчак выступила на телевидении и рассказала о своем состоянии после аварии, а также о готовности помочь всем пострадавшим. Водитель Mercedes Олег Цой, который вез Ксению, признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Сейчас он находится под домашним арестом.