Эколог Шевчук: Смольный решил начать вывозить мусор по-новому, но не продумал куда

Эколог Юрий Шевчук рассказал о причинах провала мусорной реформы в Санкт-Петербурге.

Эксперт пояснил, что мусорная реформа в Петербурге должна была начаться со строительства заводов по нулевому циклу переработки, после чего Невский экологический оператор стал бы вывозить бытовые отходы по новым правилам.

«Это профанация, а не реформа. Они начали с того, что начали перевозить мусор по-новому, а куда неизвестно», – сказал Шевчук изданию Lennews.

Напомним, мусорная реформа Смольного стартовала с началом нового года, однако к ее началу администрация губернатора Александра Беглова оказалась не готовы, и она провалилась. Результатом стали утопающие в бытовых отходах дворы и появление стихийных свалок на улицах. Каждый день петербуржцы выкладывают в соцсетях фотографии переполненных мусорных контейнеров и просят Беглова лично разобраться в ситуации и решить проблему. Однако уже второй месяц и Смольный и губернатор продолжают игнорировать вопросы простых горожан.