 

Архивисты обнаружили в имении Трампа «любовные» письма Ким Чен Ына

07.02.2022, 16:24, Новости дня
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Сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-главы США Дональда Трампа во Флориде ящики с переписками, включающими письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По данным газеты Washington Post, которая информирует со ссылкой на источники, изъято послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику и письма Ким Чен Ына, которые сам Трамп однажды описал как «любовные», передает РИА «Новости».

Это было сделано в соответствии с Законом о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Он был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала.

Эксперты считают, что привлечь к ответу в суде Трампа за нарушения закона о хранении президентской документации будет сложно. Один из бывших сотрудник Белого дома заявил, что злого умысла в действиях экс-президента не было. 



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