Диетолог Островская предупредила о вреде помидоров для людей с заболеваниями ЖКТ

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Островская предупредила о вреде помидоров для людей с заболеваниями ЖКТ. Причина кроется в веществах, способных усугубить состояние желудка и кишечника.

Томаты очень богаты не только витаминами, но и пуринами. Именно эти вещества являются основой для образования мочевой кислоты. Её избыток в организме провоцирует мочекаменную болезнь и подагру. Именно поэтому в зоне повышенного риска люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как перерабатывать и выводить из организма пурины их организм не способен.

Несмотря на это, не стоит полностью отказываться от помидоров. Они полезны для человека и помогут справиться с подавленным настроением или недостатком полезных веществ. Стоит внимательно относиться к количеству употребляемых в пищу томатов. Лучше всего обратиться за помощью к диетологу, который сможет составить подходящий рацион для конкретного человека с учётом его аллергических реакций и заболеваний, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».