 

Диетолог Островская предупредила о вреде помидоров для людей с заболеваниями ЖКТ

07.02.2022, 16:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Островская предупредила о вреде помидоров для людей с заболеваниями ЖКТ. Причина кроется в веществах, способных усугубить состояние желудка и кишечника.
Томаты очень богаты не только витаминами, но и пуринами. Именно эти вещества являются основой для образования мочевой кислоты. Её избыток в организме провоцирует мочекаменную болезнь и подагру. Именно поэтому в зоне повышенного риска люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как перерабатывать и выводить из организма пурины их организм не способен.

Несмотря на это, не стоит полностью отказываться от помидоров. Они полезны для человека и помогут справиться с подавленным настроением или недостатком полезных веществ. Стоит внимательно относиться к количеству употребляемых в пищу томатов. Лучше всего обратиться за помощью к диетологу, который сможет составить подходящий рацион для конкретного человека с учётом его аллергических реакций и заболеваний, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Мнение: Коротко по войне в Палестине

09.08 / Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

23.04 / Мнение: Предложение поговорить

06.06 / Это официально: Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись

15.03 / Алену Свиридову ужаснул концерт Эми Уайнхаус в Москве

18.07 / Международный олимпийский комитет признал неэффективность антисекс-кроватей в Токио

24.08 / На сайте Ростелекома появилась вакансия гея в совете директоров

16.08 / Эксперты назвали пять полезных свойств ромашкового чая

22.05 / Способ нарезать помидоры так, чтобы те не разваливались (им пользуются шефы)

29.07 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly опубликовали первое совместное фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика