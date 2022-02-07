Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по ковиду

За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 12 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.

По числу новых заражений среди округов Подмосковья по-прежнему лидирует Красногорск с 1148 инфицированными. За ним следует Одинцовский округ с 1027 зараженными, а замыкает тройку лидеров Ленинский округ, где ковид подхватили 715 жителей, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по коронавирусу. Суточный прирост заболевших стабилизировался и уже более недели составляет около 10-12 тысяч человек в день, передают “Вести Подмосковья”.