Юлия Барановская, Аделина Сотникова и Светлана Хоркина на просмотре открытия Олимпийских игр в Пекине с ZASPORT
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4 февраля в Пекине стартовали XXIV Олимпийские зимние игры. По этому случаю бренд ZASPORT, официальный экипировщик “Олимпийской команды России”, устроил в Москве совместный просмотр церемонии открытия, пригласив на него звезд российского спорта и шоубизнеса.
Эта задумка, когда гости собираются и вместе и смотрят на больших экранах красивую церемонию, очень объединяет. Когда на параде шла сборная нашей страны, мы все аплодировали и скандировали “Россия-Россия”. Я понимаю, насколько непросто сейчас спортсменам и желаю всем огромной удачи, – рассказала саблистка, чемпионка и призер Олимпийских игр Софья Великая.
За происходящем на пекинском стадионе “Птичье гнездо”, где прошло открытие и закрытие летней Олимпиады-2008, в прямом эфире наблюдали Юлия Барановская, Аделина Сотникова, Дина Немцова, Елена Крыгина, Светлана Хоркина, Ангелина Мельникова и другие.
Мы получили много позитивных отзывов от атлетов об экипировке, а сейчас увидели всю команду вместе и могу сказать, что они выглядят действительно модно и достойно. На парадных куртках есть частичка России – принт с изображением географических объектов нашей страны. И я уверена, что вся страна будет болеть за наших спортсменов, – говорит Анастасия Задорина, основательница бренда ZASPORT.
Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.
Юлия БарановскаяСветлана ХоркинаМария ШурочкинаЕлена КрыгинаМаргарита Аброскина и Олег ГаасЕкатерина БоброваДина НемцоваАнгелина МельниковаАнастасия ЗадоринаАделина Сотникова
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