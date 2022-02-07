 

Юлия Барановская, Аделина Сотникова и Светлана Хоркина на просмотре открытия Олимпийских игр в Пекине с ZASPORT

07.02.2022, 16:00, Разное
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4 февраля в Пекине стартовали XXIV Олимпийские зимние игры. По этому случаю бренд ZASPORT, официальный экипировщик “Олимпийской команды России”, устроил в Москве совместный просмотр церемонии открытия, пригласив на него звезд российского спорта и шоубизнеса.

Эта задумка, когда гости собираются и вместе и смотрят на больших экранах красивую церемонию, очень объединяет. Когда на параде шла сборная нашей страны, мы все аплодировали  и скандировали “Россия-Россия”. Я понимаю, насколько непросто сейчас спортсменам и желаю всем огромной удачи, – рассказала саблистка, чемпионка и призер Олимпийских игр Софья Великая.

За происходящем на пекинском стадионе “Птичье гнездо”, где прошло открытие и закрытие летней Олимпиады-2008, в прямом эфире наблюдали Юлия Барановская, Аделина Сотникова, Дина Немцова, Елена Крыгина, Светлана Хоркина, Ангелина Мельникова и другие. 

Мы получили много позитивных отзывов от атлетов об экипировке, а сейчас увидели всю команду вместе и могу сказать, что они выглядят действительно модно и достойно. На парадных куртках есть частичка России – принт с изображением географических объектов нашей страны. И я уверена, что вся страна будет болеть за наших спортсменов, – говорит Анастасия Задорина, основательница бренда ZASPORT.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Юлия БарановскаяСветлана ХоркинаМария ШурочкинаЕлена КрыгинаМаргарита Аброскина и Олег ГаасЕкатерина БоброваДина НемцоваАнгелина МельниковаАнастасия ЗадоринаАделина Сотникова



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