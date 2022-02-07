 

Смольный попробует спасти Петербург от климатических изменений, закрыв глаза на коммунальный коллапс

07.02.2022, 15:52, Новости дня
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Петербургские чиновники готовы потратить тринадцать миллионов рублей на новую инициативу. Вот только не понятно, на что будут наплавлены средства, ведь план по спасению города не включает в себя уборку улиц Петербурга от сугробов и мусора.

Чиновники Смольного объявили о старте конкурса на разработку плана по спасению Санкт-Петербурга от климатических изменений в 2022 году. Предложение поступило от «умельцев», которые отвечали за провальную мусорную реформу.

Создание плана по спасению Петербурга от климатических изменений обойдется Петербургу в тринадцать миллионов рублей. Дорожная карта будет разработана до 30 сентября.

Авторами новой инициативы стали чиновники, разработавшие мусорную реформу. Музыкант Сергей Шнуров раскритиковал ее последствия в своем клипе на песню «Пока так». В нем лидер группы «Ленинград» на фоне горы мусора критикует чиновников за их бездействие и некомпетентность.

Стоит отметить, что «героичный» план по спасению Петербурга от климатических изменений не включает в себя уборку снега и мусора. Таким образом город будет защищен от климатических изменений, но останется уязвим для непогоды и помоев.



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