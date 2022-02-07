Смольный попробует спасти Петербург от климатических изменений, закрыв глаза на коммунальный коллапс

Петербургские чиновники готовы потратить тринадцать миллионов рублей на новую инициативу. Вот только не понятно, на что будут наплавлены средства, ведь план по спасению города не включает в себя уборку улиц Петербурга от сугробов и мусора.

Чиновники Смольного объявили о старте конкурса на разработку плана по спасению Санкт-Петербурга от климатических изменений в 2022 году. Предложение поступило от «умельцев», которые отвечали за провальную мусорную реформу.

Создание плана по спасению Петербурга от климатических изменений обойдется Петербургу в тринадцать миллионов рублей. Дорожная карта будет разработана до 30 сентября.

Авторами новой инициативы стали чиновники, разработавшие мусорную реформу. Музыкант Сергей Шнуров раскритиковал ее последствия в своем клипе на песню «Пока так». В нем лидер группы «Ленинград» на фоне горы мусора критикует чиновников за их бездействие и некомпетентность.

Стоит отметить, что «героичный» план по спасению Петербурга от климатических изменений не включает в себя уборку снега и мусора. Таким образом город будет защищен от климатических изменений, но останется уязвим для непогоды и помоев.