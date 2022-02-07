Эксперты посоветовали отключать некоторые настройки в бюджетных смартфонах

Купить бюджетный смартфон приятно, так как за относительно скромную сумму мы получаем практически тот же самый функционал, что и в более дорогих моделях. Однако «железо» не всегда справляется с теми задачами, которые в него изначально заложены, говорят эксперты.

Для того чтобы процессор не тормозил, оперативная память не была перегружена, а батарея не садилась слишком быстро, специалисты советуют сразу же отключить несколько настроек.

К примеру, нужно ли вам, чтобы при получении каждого уведомления светился кран? Подумайте, можете ли вы обойтись без «карусели обоев»? Установленный разработчиком режим обычно позволяет увидеть все потенциальные возможности гаджета. Как правило, половиной из них владелец смартфона не пользуется.