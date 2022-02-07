В штате Мичиган построят «зарядную милю» для электротранспорта
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Такие проекты уже запускали в разных частях света в тестовом варианте. А в американском штате Мичиган решили построить целую милю реально действующей дороги с беспроводной технологией зарядки аккумуляторов.
Любому электромобилю достаточно лишь проехать по данному участку, и уровень заряда в аккумуляторе существенно повысится.
У данного проекта только два недостатка. Во-первых, для строительства каждого километра необходимо потратить дополнительно 1,9 млн долларов. Во-вторых, чтобы заряжать аккумуляторы машин, в них нужно обеспечить технологию беспроводной передачи электрического тока. То есть, нужно дооборудовать уже существующие электрокары, говорят эксперты. Однако идея сама по себе отличная, поскольку она решает основную проблему электротранспорта.
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