Неизвестный расстрелял кота из арбалета в Иркутской области

Живодер едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас его разыскивают при помощи уголовного розыска, сообщил представитель пресс-службы ГУМВД региона.

Пострадал от неизвестного стрелка кот Барсик, который живет вместе с хозяевами в одном из садоводств под Ангарском. После очередной прогулки животное вернулось домой с двумя стрелами в голове, позже выяснилось, что кто-то выстрелил в кота из арбалета. Ветеринары спасли кота, а полиция начала проверку и поиски стрелявшего, передает РИА «Новости».

«Проводится розыск лиц, которые причастны к данному деянию. В том числе подключен аппарат управления уголовного розыска, который обычно работает с преступлениями, где жертвами посягательств становятся люди. Но поскольку здесь орудие преступления – арбалет, и неизвестно, в каких руках он находится, решено нарастить группировку, чтобы обличить этого стрелка», – заявили в МВД.

Правоохранители собирают материал для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

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