 

Стали известны обязанности Поклонской в Россотрудничестве

07.02.2022, 15:40, Новости дня
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Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская приступила к работе, где ей поручили заниматься защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

«Да, сегодня приступила к обязанностям. Руководителем Россотрудничества распределены обязанности, и мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Эти функции как раз сейчас являются моими обязанностями в соответствии с распределением. Сегодня вечером буду знакомиться с коллективом управления по культуре. А сейчас организационные вопросы решаются и рассматриваются», – цитирует ТАСС Поклонскую.

Отвечая на вопрос о том, будут ли ее обязанности в агентстве связаны с Украиной, Поклонская отметила, что будет отвечать за свой круг задач без странового деления.

В ближайшие дни она будет работать над тем, чтобы предоставить свое видение, свои планы и наработки руководителю Россотрудничества Евгению Примакову.

«У меня уже есть свои наработки, но их нужно немного откорректировать, чтобы обсудить и утвердить с руководителем Россотрудничества», – добавила она.

Новый замглавы Россотрудничества поделилась, что у нее сложились самые положительные впечатления от первого рабочего дня на новом месте, однако оценивать рабочий процесс пока преждевременно, пока решаются организационные вопросы: выделение кабинета, знакомство с коллегами.

Ранее президент  Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом РФ в Республике Кабо-Верде мог быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД РФ это официально подтвердили.



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