 

Госбюро расследований Украины вызвало Януковича на допрос

07.02.2022, 15:40, Новости дня
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает 9 февраля экс-президента Виктора Януковича на допрос к следователю по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны.

«Вам (Януковичу) необходимо явиться 9 февраля в 9.00 (10.00 мск) в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допросе в качестве подозреваемого» – говорится в повестке о вызове на допрос, опубликованной в официальной газете «Урядовый курьер» («Правительственный курьер»).

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности Януковича, подозреваемого в организации незаконной переправки людей через государственную границу и дезертирстве. По данным украинских СМИ, речь идет о Константине Кобзаре, который занимал эту должность в 2014 году. По данным следствия, бывший начальник службы безопасности Януковича в феврале 2014 года якобы содействовал выезду экс-президента в Россию. Он также выехал вместе с ним и не вернулся в страну.

В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года. 

В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.

В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.



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