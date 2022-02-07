Кулеба рассказал, сколько тонн военной помощи от партнеров получила Украина

Об этом 7 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасностную и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в $1,5 млрд, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования – общий вес более тысячи тонн”, – сказал Кулеба.

По его словам, рекордные объемы поддержки “усиливают позицию Украины за столом переговоров”.

Кулеба отметил, что сегодняшняя ключевая тема мировой политики – не допустить очередную волну войны России против Украины.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/471086834425828/

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ “делает таким образом огромную ошибку”.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, повторил, что у Германии есть “жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы” и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является “сильнейшей экономической опорой Украины” и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.

По мнению Кулебы, объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы.

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