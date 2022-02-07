Харьковский коксовый завод признали банкротом

“Признать частное акционерное общество “Харьковский коксовый завод”, зарегистрированное по местонахождению: город Харьков, Гимназическая набережная, 24, банкротом и открыть ликвидационную процедуру”, – говорится в постановлении.

Finbalance отмечает, что в декабре 2021 года суд признал требования ряда кредиторов, в том числе ООО “Восток Финанс” – 1,36 млрд грн, управления Государственной налоговой службы в Харьковской области – 32,4 млн грн, управления Пенсионного фонда в Харьковской области – 4,1 млн грн, отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции – 2,6 млн грн, “Укрзализниці” – 9,8 млн грн, ООО “Коксовый завод “Новомет” – 4,45 млн грн.

В то же время стоимость выявленных активов должника – 32,96 млн грн.

В госреестре бенефициаром “Харьковского коксового завода” указан Андреас Одерматт (Швейцария), а бенефициаром крупнейшего кредитора, ООО “Восток Финанс” (через ООО “КУА “Альпари”), – Евгений Любченко.

Контекст:

Харьковский городской совет 24 февраля 2021 года на сессии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу ситуации с загрязнением воздуха заводом. Горсовет просил президента, руководство Верховной Рады, Госэкоинспекции и Харьковской областной прокуратуры взять ситуацию под личный контроль.

2 марта и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов сообщил, что подписал обращение Харьковской комиссии по вопросам экологической и техногенной безопасности к соответствующей государственной КТЭБ с требованием запретить работу предприятия, пока оно не будет оборудовано современными фильтрами.

24 марта СБУ сообщила директору харьковского коксового завода о подозрении в загрязнении окружающей среды. Правоохранители установили, что руководство предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. Работа завода была временно остановлена.

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