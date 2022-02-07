 

Ученые: Люди с четвертой группой крови обладают самым сильным иммунитетом

07.02.2022, 15:28, Разное
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Учёные проанализировали показатели людей с разной иммунной защитой и пришли к выводу, что самым сильным иммунитетом обладают граждане с четвёртой группой крови. Их организм наиболее эффективно борется с вредоносными бактериями и вирусами.
Исследователи сконцентрировались на изучении количества интерферона в крови пациентов. Данный белок ответственен за иммунную защиту человека, и чем больше его вырабатывается, тем эффективнее организм подавляет действие вируса или бактерий. Среди неоспоримых лидеров оказались люди с четвёртой группой крови. В их случае интерферон выделяется в 92% случаев. Это снижает возможность заболеваний к минимуму.

Не менее выдающимися показателями обладают люди с третьей группой крови. В их случае белок вырабатывается в 91% случаев. Немногим меньше у людей с первой – 80%. Самыми уязвимыми перед заболеваниями оказались люди со второй группой крови. В этом случае показатель составил всего 40%, что значительно снижает иммунную защиту.

Источник: vkirove.ru



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