 

Льготные кредиты получили 22 тысячи московских компаний

07.02.2022, 15:20, Разное
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Льготные кредиты получили предприятия Москвы из наиболее пострадавших отраслей, а также работающие в приоритетных для столицы направлениях.

Сергунина напомнила, что в 2021 году город утвердил программу для начинающих предпринимателей. “Ее реализация продолжится и в этом году”, – сообщила заммэра.

Компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве меньше года, могут воспользоваться специальными условиями кредитования. Город выступает поручителем по кредитам для таких предприятий, субсидирует часть процентной ставки по займу на сумму до пяти миллионов рублей.

Кроме того, в 2021 году предприниматели получили от города льготы по аренде недвижимости на сумму около шести миллиардов рублей. Воспользоваться этой мерой могли компании в сфере образования, медицины, юриспруденции и социальные организации.

Сниженными ставками на аренду ежегодно пользуются более 1,5 тысячи предприятий, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. “В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей”, – подчеркнул он.

Москва запустила программу льготного кредитования в мае 2020 года, в 2021 году к ней добавились еще три. Поддержку начал получать не только малый и средний, но и крупный бизнес, компании из приоритетных отраслей.



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