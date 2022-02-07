 

В Госдуме назвали причину рекордного сокращения населения России

07.02.2022, 15:20, Разное
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Одной из основных причин рекордной смертности населения России является недостаточное финансирование отечественной системы здравоохранения. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам Куринного, в настоящее время выделяет на здравоохранение лишь 4,1% из необходимых 7% ВВП. Более того, до 2024 года власти планируют сократить финансирование отрасли до 3,7%. Парламентарий считает, что система финансирования должна быть пересмотрена кардинальным образом, сообщает “Радио 1”.



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