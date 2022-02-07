 

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

07.02.2022, 15:16, Разное
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Актриса Равшана Куркова, которая в прошлом году объявила, что стала мамой, приоткрыла дверь в свою частную жизнь в прямом смысле этого слова – показала интерьер своей квартиры. 41-летняя артистка призналась, что купила квартиру несколько лет назад без ремонта. Хозяйка новой недвижимости точно знала, каким должен быть ее дом – уютным и атмосферным. В просторной и светлой за счет больших окон квартире Равшане хотелось элементов яркого солнечного грузинского стиля.

Сразу стало понятно, что будет много эклектики – сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезенные из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультра-современной кухней, – написала актриса, рассказывая о своей квартире. 

Равшана рассказала, что благодаря нестандартной планировке пространство разделили на приватную и общую зону, и поделилась фото кухни и гостиной. При этом она оставила за кадром самое личное, а именно спальню, детскую, гардеробную и ванную комнаты, Так, в столовой нашлось место для классического обеденного стола в американском стиле, а в гостиной винтажное голландское кресло 60-х годов и витринный шкаф в стиле шинуазри из Китая середины XX века. 

Напомним, что в свой 41-й день рождения, 22 августа 2021 года, Равшана Куркова рассказала, что год тому назад стала матерью, и опубликовала первые фотографии с сыном Гаспаром, рожденного, предположительно, суррогатной матерью. Отцом ребенка стал совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян. 

В середине ноября ряд СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщил, что Равшана Куркова и Сергей Амарян расстались из-за измены Сергея. Анонимные источники пишут, что якобы он встречается с Анной Романовской, подругой солистки группы Cream Soda и основательницей магазина нижнего белья. Единственный аргумент в пользу этой версии – отсутствие Равшаны на дне рождения Сергея. Куркова слухи предпочитает не комментировать. 



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