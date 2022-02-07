У берегов Швеции найден корабль, затонувший восемь столетий назад

О древнем корабле, покоящемся на дне у западных берегов Швеции, ранее ничего не было известно. Его обнаружили случайно во время одного из погружения.

Далее ученые взяли образцы древесины, из которой изготовлен корпус. По кольцам было установлено, что деревья, использованные для построения судна, росли в тринадцатом веке. Речь идет о дубах, которые срезали на территории Германии не позднее 1240 года, уточняют эксперты. Кроме того, ученые сообщают, что это было самое старое из ныне известных кораблекрушений в данной акватории. Однако непонятно, стало ли оно результатом несчастного случая или е боевых действий.

Ученые полагают, что корабль затонул после пожара. Его длина могла составлять около 20 метров, а ширина – 5 метров.