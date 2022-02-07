 

У берегов Швеции найден корабль, затонувший восемь столетий назад

07.02.2022, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О древнем корабле, покоящемся на дне у западных берегов Швеции, ранее ничего не было известно. Его обнаружили случайно во время одного из погружения.

Далее ученые взяли образцы древесины, из которой изготовлен корпус. По кольцам было установлено, что деревья, использованные для построения судна, росли в тринадцатом веке. Речь идет о дубах, которые срезали на территории Германии не позднее 1240 года, уточняют эксперты. Кроме того, ученые сообщают, что это было самое старое из ныне известных кораблекрушений в данной акватории. Однако непонятно, стало ли оно результатом несчастного случая или е боевых действий.

Ученые полагают, что корабль затонул после пожара. Его длина могла составлять около 20 метров, а ширина – 5 метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Ургант высмеял заявление Instagram о правах немцев на российский гимн

11.12 / В Кремле выступили за контакты с Германией на любых уровнях

26.01 / Минфин США впервые возглавила женщина

15.01 / Участники тарифного протеста в Житомире не захватывали админздания – полиция

17.09 / ЗАЗ наладил производство автомобилей из российских машинокомплектов

26.10 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Марьинки – штаб ООС

20.11 / Илларионов: Украинцы поразительно различают российские власти и российских граждан

11.11 / Увольнение главы Пентагона Марка Эспера — это лишь начало 72 очень диких дней

30.08 / Участники акции протеста в Минске напали на автомобиль милиции

19.11 / Космонавт вспомнил песню «Не кочегары мы, не плотники» в открытом космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика