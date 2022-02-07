 

В Израиле представили технологию 3D-печати соевого мяса

07.02.2022, 15:08, Новости дня
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Новейшую технологию 3D-печати разработали и представили в израильской компании Redefine meat. Специалисты продемонстрировали, как можно распечатать соевое мясо на 3D-принтере.

Как пояснили создатели технологии, принтер сначала наращивает массу послойно, а затем происходит накачивание водой и жирами. В результате получается кусок искусственного мяса, практически ничем не отличающийся от того, которое сегодня предлагает пищевая промышленность.

Также в производстве используются приправы, соль и так называемые усилители вкуса. Преимущество 3D-печати состоит в том, что вы можете на месте получить искусственное мясо в том виде, в котором оно вам понадобится для приготовления конкретного блюда.



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