Скандалы: После детокса в загул

Как в Москве попался патриарх криминального мира Казахстана Айткали Маймушев (Лёха Маймыш)

— В преступном мире меня называют Лёхой Семипалатинским. Моё имя — вор в законе, — так обычно отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов разных стран 63-летний вор в законе Айткали Маймушев, известный также как Лёха Маймыш или Титаник. Несколько дней назад в московской гостинице «Измайлово альфа» оперативники Главного управления угрозыска МВД России и МУРа провели спецоперацию по задержанию влиятельного патриарха криминального мира Казахстана.

Маймушев не стал скрывать свой высокий криминальный статус.

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Авторитет как раз находился в загуле и спустился в лобби, чтобы «выпить водочки», где и встретил оперативников. Маймушев объяснил им, что недавно гостил в Горном Алтае, откуда его попросили уехать местные силовики. По информации Лайфа, авторитет часто посещает курорты Алтая, устраивая там себе детокс от тяжёлых наркотиков. Его связь с этим регионом давняя — ранее за территорией смотрел его близкий друг, вор в законе Нурахман Мамыров (Мутай). Он также страдал от наркотической зависимости и умер в 2013 году от цирроза печени.

В Москве вор находился транзитом. При задержании у Маймыша нашли наркотики опиоидной группы в значительном размере — дознаватель отдела МВД по району Измайлово уже возбудил в отношении авторитета уголовное дело по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков). Маймушеву в России грозит до трёх лет лишения свободы. Однако для него страшнее другое — если против него ещё возбудят дело по «антиворовской статье» 210 УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а это уже совсем другой срок. Тем более что он не скрывает своего статуса.

Кто такой Лёха Маймыш?

Маймушев считается старейшим вором в законе Казахстана. Родился авторитет в 1958 году в Семипалатинске, воспитывался в детдоме. Встал на криминальный путь с подросткового возраста. Судим шесть раз за хулиганство, вымогательство, кражи, незаконный оборот оружия и наркотиков. Его приняли в воровскую семью в 1997 году в Москве и поставили смотрящим над целым Казахстаном. Также вор был тесно связан с криминальными делами Сибири и Дальнего Востока. Его другом был ныне покойный лидер дальневосточного ОПС «Общак» Евгений Васин (Джем).

В криминальном мире ходит история, что однажды в Нефтеюганске во время попойки друзья якобы повздорили — и Джем хотел ударить Маймыша вилкой, но потом прыгнул на него со стола, кинувшись всем телом. Несмотря на разницу в весе, Семипалатинскому удалось прижать Джема к полу. Утром, протрезвев, они помирились.

В 2004 году авторитет громко заявил о себе в республике, когда заключённые нескольких колоний вскрыли себе вены по его приказу. После того как Маймыш последний раз вышел из тюрьмы, он предусмотрительно покинул Казахстан и тихо жил в турецкой Анталье, лишь изредка посещая родину. Считается, что в Турции Маймушев уверовал во Христа и даже создал свой личный сайт, где пропагандирует свою версию христианства с элементами эзотерики и мусульманства. Маймыш даже намекает на то, что он может являться мессией, поскольку в писании написано, что день Господень приходит как тать (вор) в ночи. Маймушев также нашёл на своей спине несколько родинок, что, по мнению авторитета, указывает на его мессианское призвание.

Также в Турции авторитет сблизился с небезызвестным преступником и боксёром Арманом Джумагельдиевым (Арман Дикий), которого сегодня обвиняют в организации беспорядков в Казахстане. Дикий был верным другом ещё одному криминальному лидеру из Азербайджана Надиру Салифову (Лоту Гули), который претендовал на место вора в законе номер один.

Гули якобы обещал казахстанским ворам, что в криминальном мире наступает эпоха тюрков и в скором времени они вместе будут доминировать на всём постсоветском пространстве. Но националистические претензии Гули оборвали выстрелы киллера, а после смерти друга Дикий якобы «пошёл по рукам», путаясь с местным криминалитетом и турецкими спецслужбами.

Не исключено, что у российских силовиков интерес к престарелому законнику был вызван исключительно в контексте его дружбы с Диким. Интересно, что спустя сутки, как стало известно о задержании Маймыша в Москве, адвокаты Дикого в Казахстане распространили сообщение, что авторитет якобы таинственным образом куда-то испарился из алма-атинского СИЗО.

Станислав Сенькин