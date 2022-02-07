Стало известно о письме Бастрыкина Путину о мигрантах

Руководитель Следственного комитета якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Глава СК обратился к президенту с предложением ужесточить миграционное законодательство, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

«В Baza сообщают, что в конце декабря Бастрыкин направил Путину письмо, рассказав о преступлениях мигрантов. Глава СКР напомнил, что из-за резкого увеличения количества преступлений, совершаемых приезжими, граждане стали собираться в народные дружины. В течение 11 месяцев мигрантами было совершено 33,5 тыс. преступлений в России, и особенно Бастрыкин, по словам авторов Baza, выделил инцидент в Выборге. Там шестеро граждан Узбекистана напали на двух майоров полиции. Помимо всего прочего, Александр Бастрыкин указал, что бизнесмены заинтересованы в «фактически рабском» положении мигрантов. И конечно же, это также обостряет ситуацию. Граждане же РФ в связи с ростом преступлений со стороны приезжих проявляют все большее беспокойство», – говорится в сообщении канала.

По мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».

Кроме того, нужно принять меры для «сохранения этнокультурного баланса населения» в мегаполисах.

Напомним, в РФ вступили новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов.

За 2021 год в страну запретили въезд более 176 тыс. иностранцев.