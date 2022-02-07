 

На Украине задержали депутата от партии Зеленского по подозрению во взятке

07.02.2022, 14:56, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых по подозрению во взятке.

«Только что НАБУ и САП задержали действующего народного депутата [Сергея Кузьминых] по подозрению в получении 558 тыс. гривен (почти 20 тыс. долларов) неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранительных органов. Депутату будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения», – приводит сообщение пресс-службы НАБУ ТАСС.

В пресс-службе САП сообщили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на понедельник в 15.00 (16.00 мск).

Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили, что мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек подозревают в создании преступной организации и завладении земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету на более 533 млн гривен (более 20 млн долларов).



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