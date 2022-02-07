 

Биолог предупредил о влиянии COVID-19 на быстрое старение человека

07.02.2022, 14:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Организм заболевшего COVID-19 непривитого человека подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к «старению» организма на десять лет, сообщил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», – цитирует радио Sputnik Скулачева.

По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.

«Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», – предположил ученый.

«Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», – отметил Максим Скулачев, добавив, что процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей.

По его словам, это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.

Ранее главный внештатный специалист онколог минздрава Андрей Каприн заявил, что в РФ возможен рост числа пациентов с запущенным раком из-за приостановки диагностики в начале пандемии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Эксперт объяснил, почему явка на голосовании может быть выше прогнозов социологов

12.05 / В Москве в результате падения деревьев повреждены 12 машин

25.10 / Протестующие против повышения тарифов ворвались в здание АО “Житомиргаз”. Видео

25.02 / Кремль оценил кандидата на место директора ЦРУ Бернса

13.08 / “Все там и все дуркуют. Ну, Поплавский – его заставляют это делать”. Павлик высказался об украинских артистах, снимающих ролики для TikTok

25.06 / В РФ подтвердили 7,1 тыс. новых случаев коронавируса

21.08 / Данилов о санкциях России: Это лучший подарок к 30-летию Независимости Украины

07.12 / Жительница Казани призналась в избиении дочери из мести мужу

02.12 / “Заседание будут бойкотировать”. Кулеба и украинская делегация в ТКГ прокомментировали заявление боевиков об их участии в работе Совбеза ООН

28.03 / Бунт пресекли в колонии строгого режима в Свердловской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика