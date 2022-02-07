Биолог предупредил о влиянии COVID-19 на быстрое старение человека

Организм заболевшего COVID-19 непривитого человека подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к «старению» организма на десять лет, сообщил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», – цитирует радио Sputnik Скулачева.

По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.

«Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», – предположил ученый.

«Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», – отметил Максим Скулачев, добавив, что процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей.

По его словам, это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.

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