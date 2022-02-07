Главы МИД Словакии, Чехии и Австрии прибыли в Донбасс

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский прибыли в подконтрольную Киеву часть Луганской области, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области)», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, главы МИД в Донбассе могут «посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению». Кулеба добавил, что во вторник все трое министров прибудут в Киев.

Между тем представитель кабмина ФРГ заявил, что переговоры советников в нормандском формате могут пройти «на этой неделе».

«Подготовка [переговоров] еще идет, есть свидетельства, что они могли бы состояться на этой неделе», – сказала она.

В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.