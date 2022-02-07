 

В Роспотребнадзоре допустили появление новых штаммов коронавируса

07.02.2022, 14:11, Новости дня
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Продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«Думаю, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной в эфире «России 1».

Она подчеркнула, что при таком сценарии действующих мер по борьбе с COVID-19 будет достаточно. Однако если новые штаммы спровоцируют более тяжелое течение болезни, то вполне вероятно, что Роспотребнадзору придется вернуть отмененные ограничения.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, при этом, по его словам, болезнь при этом не исчезнет.



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