 

“Миша поплыл”, “Очень сильно красивая девушка”. Астафьева показала два образа с цветными чулками

07.02.2022, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время рекламной фотосессии певица сменила два образа, позируя в кадре в длинном черном платье на карабинах и в бело-красном костюме, состоящем из топа и мини-юбки. На одном из фото артистка позирует, закинув ногу на большого игрушечного медведя.

“Мои ножки-капризули в восторге”, – написала певица.

“Миша поплыл”, – прокомментировали снимки подписчики.

“Очень сильно красивая девушка”, – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Посол в Германии напомнил Западу предпосылки воссоединения Крыма с Россией

04.07 / Путин провел переговоры с президентом Киргизии

05.02 / В РФ вышел дешевый смартфон Moto e20 за 8490 рублей

12.09 / Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

06.09 / “Грудь видно”, “Это мать троих детей”. Alyosha засветила соски в белом латексе

19.09 / Рогозин призвал передать «Буран» Байконуру

01.02 / Врач рассказал, когда появится «волшебная» таблетка от рака

10.06 / В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате

20.08 / В Норвегии назвали имя высылаемого из-за шпионского скандала российского дипломата

02.12 / Академик назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика