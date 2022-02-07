Резидентура готовит ответный удар

Официальные и совсем не официальные лица объединяются для борьбы с законодательством об «иностранных агентах».



Фото: Анастасия Цицинова / для «Новой»

Московская Хельсинкская группа (МХГ) 3 февраля провела в зуме очередной круглый стол, посвященный законодательству об «иностранных агентах». Смысл этой серии мероприятий — в объединении усилий критиков законов об «иноагентах» в диапазоне от них самих до депутатов Госдумы.

Дискуссия свела вместе тех, кто выступает за полную отмену законодательства об «иностранных агентах», и тех, кто предлагает в открывшемся окне возможностей по меньшей мере корректировку этого законодательства.

На сегодняшний день в Думе есть два проекта таких изменений, которые будут внесены на ее рассмотрение фракциями «Справедливая РФ — За правду» и «Новые люди». Принявший участие в дискуссии депутат от СР Николай Новичков заверил, что фракция считает свои предложения приоритетными, а это гарантия того, что они должны быть рассмотрены в первом чтении на ближайшей сессии весной. «Новые люди» собираются представить более детализированный проект, предусматривающий внесение в законодательство понятие «принципала», в чьих интересах действует «агент», а также нижний порог финансирования, при котором он может быть признан «иностранным», — не менее 30% оборотных средств, о чем рассказала на встрече депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Свой проект, идущий дальше, чем проект той же фракции в Госдуме, представит фракция «Справедливой России» в Заксобрании СПб, о чем рассказала его вице-спикер Марина Шишкина. А фракция «Яблока» в том же ЗакСе будет настаивать на полной отмене законодательства об «иностранных агентах». Признанный «иноагентом» проект «ОВД-Инфо» также разработал проект полной отмены законодательства об «иностранных агентах», для чего, по подсчетам представившего его Григория Охотина, в законодательство, в том числе, в УК и КАС, придется внести 47 поправок. Проект «ОВД-Инфо» подкреплен 262 тысячами подписей под соответствующей петицией, учитывает мнение 243 НКО и СМИ и соответствует ожиданиям 48 процентов респондентов, которых опросил «иностранный агент» «Левада-центр».

Разумеется, проекты, представленные организациями, не обладающими правом законодательной инициативы, могут рассматриваться только как материал для тех, кто таким правом обладает — в частности, для депутатов обеих палат Федерального собрания. Но и официальное внесение в Думу— еще не гарантия принятия:

все будет зависеть от большинства в лице фракции «Единая Россия».

Тем не менее широкое общественное обсуждение создает определенное давление, которое может быть учтено и в администрации президента.

На фоне невозможности дать точное определение «политической деятельности» поправки, совпадающие в большинстве проектов, сводятся к необходимости внесения в закон понятия «принципала» (как это сделано в законе США 1938 года, на который обычно ссылаются адепты аналогичного российского закона) и к судебному порядку установления причинно-следственной связи между финансированием со стороны принципала и действиями «агента». Предлагается также порядок предупреждения о возможном присвоении статуса «агента» с возможностью исправить ошибки, судебный прозрачный порядок присвоения этого статуса и также порядок выхода из реестра «иностранных агентов».

Михаил Федотов, предложивший точное определение для «принципала» и «агента», отношения между которыми могут строиться только на договоре, привел статистику, которую ему лишь дважды удалось получить из Думы еще в бытность председателем СПЧ. Оказывается, Минюст ежегодно представляет в Думу доклад об участии НКО-«иноагентов» в политической деятельности и о поступлении и расходовании ими денежных средств. Так, из доклада за 2018 год выясняется, что 46 НКО, зарегистрированных МЮ в качестве «иноагентов», получили из иностранных источников 759 млн руб., тогда как в адрес всех российских НКО общим числом 3928 юридических лиц из-за рубежа поступило 85,9 млрд руб., то есть доля «иноагентов» составила менее процента от всего иностранного финансирования.

Более свежие данные ни Минюст, ни аппарат Думы не представляют, хотя доклад является открытым и не содержит даже грифа «ДСП» —

мы можем только догадываться, чем занимаются те НКО, которые, согласно лукавому закону, «могут быть признаны», но не признаются «иностранными агентами», несмотря на объемы их финансирования.

Выступление журналистки «Дождя», признанного «иностранным агентом», Сони Гройсман, которая была признана «агентом» и как физическое лицо, модераторы предварили плашкой, в соответствии с законом провисевшей в зуме 15 секунд — оказывается, для эфира это невыносимо долго и очень тупо. Живой рассказ о формальных и неформальных ограничениях, которые накладывает этот статус, дополнила Нюта Федермессер, рассказавшая, как законодательство об «агентах», ее фонда непосредственно не коснувшееся, тем не менее подрывает доверие ко всем НКО и отрицательно сказывается на благотворительной деятельности.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Профессор юридического факультета МГУ Елена Абросимова предложила неожиданное решение в виде отмены всего устаревшего закона об НКО 1996 года, поскольку для регулирования их деятельности достаточно существующих норм Гражданского кодекса. В этой логике, поддержала ее мысль Екатерина Шульман, все ограничения, касающиеся НКО — «иностранных агентов», должны быть отнесены к «закону Димы Яковлева», что будет правильно указывать на их характер мер ответственности, применимых только по решению суда.

В числе стратегий по легальной борьбе с законодательством об «иностранных агентах» наряду с ожиданием рассмотрения жалобы около 60 российских НКО в ЕСПЧ, которая была коммуницирована еще в 2017 году, юристы указывают и на возможность повторного обращения в Конституционный суд: его постановление 2014 года, в котором КС отметил, что закон 2012 года не дискриминирует «агентов» по сравнению с другими НКО, давно уже не отвечает изменившимся реалиям как законодательства, так и правоприменения.

Член Общественной палаты Елена Тополева предложила перенести обсуждение на эту площадку. Большинство членов СПЧ, которые поддержали усилия МХГ, не смогли принять участия в круглом столе 3 февраля из-за параллельного заседания СПЧ, где обсуждалось выполнение поручений президента по результатам декабрьской встречи. Среди них есть и поручения Минюсту: «а) проанализировать совместно с Генпрокуратурой и СПЧ законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции «иностранного агента», в том числе, в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения; б) проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и Союза журналистов РФ положения законодательства о регулировании деятельности средств массовой информации, выполняющих функции «иностранного агента», и практику его применения».

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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