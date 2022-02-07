 

Скандалы: В рядах московской полиции появился первый трансгендер

07.02.2022, 13:34, Разное
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35-летняя майор московского МВД Мария из города Прохладный совершила переход из женщины в мужчину

Как пишет Baza, в середине прошлого месяца сотрудница полиции получила в родном городе новое свидетельство о рождении, согласно которому ее теперь зовут Александр, а 20 января ей был выдан новый паспорт. После передачи документов и рапорта руководству, 1 февраля был издан приказ о смене имени в служебных документах.

Напомним, что в США ужесточили требования к спортсменам после того, как трасгендерная женщина побила несколько национальных рекордов в плавании.



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