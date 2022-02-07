 

В Кремле ответили на желание Лукашенко получить звание полковника России

07.02.2022, 13:26, Новости дня
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Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он хотел бы получить звание полковника России, являются скорее фигурой речи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Также он отметил, что не располагает информацией о том, возможно ли создание совместного командования вооруженных сил РФ и Белоруссии.

«Я не располагаю информацией о совместном командовании, никогда об этом не слышал», – сказал пресс-секретарь. 

Ранее Лукашенко в интервью с Владимиром Соловьевым напомнил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника, но этого до сих пор не произошло. «Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», – отметил он.



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