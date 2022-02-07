Похитивших 11 млн рублей под видом компенсаций за БАДы мошенников задержали в Казани

В Казани сотрудники полиции задержали группу молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки БАДов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, злоумышленники звонили людям и сообщали, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными, в связи с чем им как потерпевшим полагается компенсация. Для получения выплаты требовалось оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

«Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники осуществляли звонки жителям различных субъектов России. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из сообщников объявлен в федеральный розыск», – приводится комментарий Волк на сайте МВД.

Исполнители признались, что организаторы предоставляли им телефоны и сим-карты, а также списки лиц для обзвона. Каждый из сотрудников «колл-центра» получал вознаграждение в виде 25% от суммы полученных от потерпевших денег. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), общая сумма ущерба превышает 11 млн рублей.

Двое фигурантов арестованы, один из сообщников находится под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали пенсионеров с 2019 года. Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы, лекарства и медицинские приборы. Для получения выплат они предлагали оплатить комиссии.