Кремль спросили про учения РФ на Курилах

Россия может проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток, это не должно становиться поводом для беспокойства других стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протест правительства Японии в связи с предстоящими российскими стрельбами в районе южной части Курильских островов.

«Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров, учений на всей географии Российской Федерации, включая Дальний Восток. Эти учения ни коим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенностей наших соседей» – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.

До этого Япония получила уведомление от РФ о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов.

В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».

Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск.