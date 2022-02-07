Владимир Мишуков рассказал о состоянии пережившего кому Андрея Звягинцева

Вчера двукратному номинанту на премию “Оскар”, режиссеру таких картин, как “Возвращение”, “Левиафан” и “Нелюбовь”, Андрею Звягинцеву исполнилось 58 лет. С днем рождения друга поздравил звезда сериала “Содержанки” Владимир Мишуков. Он опубликовал фото именинника с букетом цветов и рассказал о состоянии здоровья кинематографиста, который недавно пережил искусственную кому, вызванную осложнениями от коронавируса.

У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре, – отметил Мишуков в подписи к фото.

Андрей Звягинцев

Последние полгода все новости, связанные с Андреем Звягинцевым, касались состояния его здоровья. В июле прошлого года он заболел коронавирусом. Сначала он был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. А когда его легкие оказались поражены на 90%, его перевели в городскую больницу имени Давыдовского. О том, что Звягинцева ввели в состояние искусственной комы, издание The Bell сообщило 16 сентября. Но в том же месяце стало известно, что режиссер вышел из искусственной комы. В итоге неизвестно, сколько времени Андрей Петрович провел в коме, однако в тогда же Владимир Евтушенков, председатель совета директоров компании АФК “Система”, которая оплачивает его лечение, рассказал, что режиссера перевели в центр реабилитации.

Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже, — сообщил бизнесмен.

Позже режиссер и продюсер Александр Роднянский публично высказался о здоровье Андрея Звягинцева и попросил журналистов и просто любопытных людей не беспокоить семью Звягинцева:

Это сложный момент. Но оптимистичный. Очень многие помогали и помогают семье. В том числе, крупнейшие бизнесмены и политики. Спасибо им огромное! Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовем поименно и громко поблагодарим. Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся.

Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера, – было сказано в обращении Роднянского.

Андрей Звягинцев и Александр Роднянский