 

Беглов заявил о «контроле» за коронавирусной ситуацией. Петербург бьет антирекорды по заболевшим

07.02.2022, 12:56, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал заявление о контроле ситуации с COVID-19 при ежедневной регистрации более 20 тысяч новых случаев заражения.

После повторной вакцинации от COVID-19 Беглов прокомментировал ситуацию с опасным вирусом в городе, назвав ее «сложной, но контролируемой», в то время как Петербург ставит новые антирекорды по заболевшим.

«Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких», – приводит пресс-служба Смольного слова губернатора.

Напомним, еще в начале января этого года медики ежедневно регистрировали более двух тысяч новых заражений коронавирусом, но уже к концу месяца эта цифра резко увеличилась и достигла 20 тысяч. На фоне этого слова губернатора о «контроле» ситуации звучат неуместно, а внезапный рост числа заболевших многие связывают с неудачной кампании Смольного по вакцинации населения и формированию коллективного иммунитета у жителей города.



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