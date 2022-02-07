 

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото

07.02.2022, 12:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…в командных соревнованиях.

Сборная РФ по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это второе золото российской команды на Играх.

В командном первенстве представлены все виды фигурного катания: женской и мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду. Фигуристы выходят на лед с короткими и произвольными программами, набирая баллы за выступления (максимально 10 баллов). Победитель определяется по сумме баллов.

За сборную РФ выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Россияне обеспечили себе победу после 7 видов из 8. Выступление Камилы Валиевой, которая выходила на лед в последнем виде, уже не могло повлиять на итоговый результат, даже если бы она заняла последнее пятое место в произвольной программе. Тем не менее, она выступила практически без ошибок и стала первой в своем виде.

Скриншот трансляции «1 канала»

Второе место заняла команды из США, третье — Япония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 мгновений зимы

История выступлений сборных СССР, СНГ и РФ на Белых Олимпиадах

После победы фигуристов РФ вышла в лидеры медального зачета. Россияне выступают под нейтральным флагом (ROC) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Накануне оссийский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Второе место в соревновании также занял россиянин — Денис Спицов. Чуть позже российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле.

В первый день серебряные и бронзовые медали в смешанной эстафете выиграли биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а лыжница Наталья Непряева принесла РФ серебряную медаль в скиатлоне.

Скриншот трансляции «1 канала»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Скандал в Куршевеле – Личное мнение

24.06 / Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

10.04 / Nubia Red Magic 6 Pro и Red Magic 6 выходят на международный рынок с экранами на 165 Герц

10.08 / Звезда сериала “Мажор” Дмитрий Шевченко обнародовал причины развода

21.08 / Мнение: Сахарная кома

28.11 / Pussy Riot провели новую акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!»

04.01 / Весь день 4 января смотрите фильм «Горькая любовь»

26.11 / Власти Рима снесут признанный долгостроем Колизей

23.03 / Противостояние с Китаем и Россией одновременно – это «стратегический овердрафт» для США

11.03 / В гостях у Памелы Андерсон: экскурсия по особняку актрисы в Малибу за 15 миллионов долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика