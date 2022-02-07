Сборная России по фигурному катанию выиграла золото

…в командных соревнованиях.

Сборная РФ по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это второе золото российской команды на Играх.

В командном первенстве представлены все виды фигурного катания: женской и мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду. Фигуристы выходят на лед с короткими и произвольными программами, набирая баллы за выступления (максимально 10 баллов). Победитель определяется по сумме баллов.

За сборную РФ выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Россияне обеспечили себе победу после 7 видов из 8. Выступление Камилы Валиевой, которая выходила на лед в последнем виде, уже не могло повлиять на итоговый результат, даже если бы она заняла последнее пятое место в произвольной программе. Тем не менее, она выступила практически без ошибок и стала первой в своем виде.

Скриншот трансляции «1 канала»

Второе место заняла команды из США, третье — Япония.

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После победы фигуристов РФ вышла в лидеры медального зачета. Россияне выступают под нейтральным флагом (ROC) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Накануне оссийский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Второе место в соревновании также занял россиянин — Денис Спицов. Чуть позже российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле.

В первый день серебряные и бронзовые медали в смешанной эстафете выиграли биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а лыжница Наталья Непряева принесла РФ серебряную медаль в скиатлоне.

Скриншот трансляции «1 канала»

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