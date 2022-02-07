За противодействие добровольной вакцинации подростков будут лишать родительских прав

Опубликовано постановление Минздрава, согласно которому родители, препятствующие участию детей в добровольной вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к ответственности. Их ожидают штрафы, общественные работы, а в качестве крайней меры лишение родительских прав.

В ведомстве рекомендовали подростками, желающим вакцинироваться, самостоятельно посетить прививочный пункт, а в случае противодействия со стороны родителей сообщать об их действиях в полицию, орган ювенальной юстиции или на горячую линию Минздрава. Сообщать можно и о случаях, если речь идёт о чужих родителях.

“Чтобы ребята активнее сотрудничали, мы предусмотрели премиальную систему. В среднем каждый из них сможет получить по тысяче рублей и почётную грамоту”, – уточнила замминистра Ирина Зайцева.

Вакцинация подростков начнётся с 1 марта. В отдельных случаях она будет носить принудительный характер.

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