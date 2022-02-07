Весна не за горами: гороскоп подскажет, как провести это время с максимальной пользой

Каждый сезон отмечен разными событиями. Мы с нетерпением ждем приближающейся весны, надеясь на хорошие перемены. Перемены, безусловно, будут. А вот какой характер они будут носить, узнаем с помощью гороскопа для представителей всех знаков зодиака.

Овен

Вам придется хорошенько потрудиться, однако старания принесут хорошие результаты. Вы будете пожинать плоды своей работы.

Март и май — те месяцы, когда выйдет на первый план личная жизнь. В первом месяце весны желательно не хвастаться достижениями, а оставаться в тени. Апрель подойдет для карьеры и развития в профессиональном плане.

Телец

Март обещает быть насыщенным месяцем в социальном плане. Вам предстоит много встреч, знакомств, общения. В апреле вы можете ощутить усталость и желание взять тайм-аут. Это хорошая идея: вам понадобится «перезагрузка». В мае займитесь самосовершенствованием и внешним преображением.

Близнецы

В марте вы активно приступите к работе, займетесь реализацией деловых и профессиональных идей. Вам удастся завоевать авторитет и уважение на работе. В апреле старайтесь трудиться не в одиночку, а в команде – так сможете добиться лучших результатов. В мае устройте себе небольшой отдых.

Рак

В марте вы измените свое мышление и будете открыты для новых идей. Апрель стоит посвятить работе и карьере. Старайтесь заручиться поддержкой коллег-единомышленников. В мае понадобится сделать перерыв, чтобы восстановить силы. Отдыхайте в компании близких.

Лев

В марте вы будете искать ответы на многие свои вопросы. Пройдет переоценка ценностей, что пойдет вам на пользу. В апреле появится желание сбежать от суеты и рутины. В мае вы активно приступите к развитию карьеры.

Дева

В марте вы сможете наладить контакт с коллегами и руководством. Сплоченная работа в коллективе принесет положительные результаты. В апреле ожидаются кардинальные перемены. Если сможете взять эмоции под контроль, то изменения будут положительными. В мае можете смело отправляться в путешествия.

Весы

В марте все ваше внимание будет сосредоточено на налаживании личной жизни. В апреле вы можете узнать о себе новые факты из чужих уст. Возможно, откровения окружающих не приведут вас в восторг, но вам нужно к ним прислушаться и сделать работу над ошибками. В мае поработайте над тем, чтобы отпустить груз прошлого.

Скорпион

В марте можете смело оправляться в отпуск: получите море незабываемых впечатлений. А вот в апреле стоит вернуться к работе, возможно, даже подумать об открытии бизнеса. Май посвятите личной жизни. Если у вас уже есть партнер, постарайтесь наладить с ним контакт и разобраться во всех разногласиях.

Стрелец

Дом и семья — приоритетная для вас в марте тема. Больше общайтесь с близкими. Именно они помогут вам в решении проблем. Апрель станет месяцем кардинальных перемен: вы обновитесь как внутренне, так и внешне. В мае уделите время своему здоровью.

Козерог

Март — удачный месяц для налаживания новых связей, знакомств, для подписания договоров, заключения контрактов. Чем большую социальную активность вы будете проявлять, тем лучше. В апреле уделите время семье и близким, а май посвятите творчеству.

Водолей

В марте рекомендуется хорошенько потрудиться, чтобы улучшить свое материальное положение. Начинайте создавать финансовую подушку безопасности. В апреле и мае на первый план выйдут отношения с близкими и родственниками. Укрепляйте отношения с домочадцами.

Рыбы

В марте и апреле вы превратитесь в перфекциониста: станете с энтузиазмом приниматься за новые проекты и достигнете успехов. Осторожно: успех может вскружить вам голову, поэтому не зазнавайтесь и не допускайте появления звездной болезни. В мае ведите активную социальную жизнь и больше общайтесь.