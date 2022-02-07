Белгородские власти решили закупить для медиков более 100 квартир

Руководство Белгородской области решило закупить для привлечения медиков 102 квартиры за счет местного бюджета, сообщили в правительстве региона.

Помимо закупки 102 квартир за счет бюджета области, из внебюджетных источников будут профинансирована покупка 20 жилых помещений, говорится в сообщении на сайте областного руководства.

На эти цели будет выделено почти 400 млн рублей. Все квартиры должны быть переданы в областную собственность до конца года. В 2021 году муниципалитеты получили 158 квартир.

«Конечная цель программы – не приобретение квартиры, а привлечение в наши учреждения медицинских работников. Буду персонально с каждым главой муниципалитета следить за ситуацией на каждой территории», – сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Ликвидировать нехватку медицинских кадров в регионе Гладков поручил весной 2021 года. Муниципалитеты активно занимаются поиском жилья для врачей. Приоритет отдается квартирам с большой площадью, мебелью, качественным ремонтом. В будущем медработники смогут переводить квартиры в собственность.