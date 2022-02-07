 

Алек Болдуин восхитился выступлением фигуристки Камилы Валиевой

07.02.2022, 12:42, Новости дня
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Американский актер Алек Болдуин оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Артист сообщил в Instagram, что любит следить за соревнованиями, так как они позволяют наблюдать за тем, как спортсмены создают красоту. 

«Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин, прикрепив видео выступления спортсменки в короткой программе командного турнира Олимпиды.

В настоящий момент доступ к посту ограничили якобы из-за нарушения авторских прав. 

Ранее на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце. Для победы российской команды в турнире Камиле Валиевой теперь достаточно просто откатать свою программу до конца.

Напомним, российская команда стала лидером командного турнира после победы Камилы Валиевой в короткой программе. Штаб сборной по фигурному катанию решил не делать замен в заключительный день командного турнира Олимпийских игр.



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