Кого не отвлекают от работы свои дела и личные заботы

В нашей стране, наверное, только роботов. Россияне сознались, что тратят часть рабочего времени на все что угодно, только не на свои прямые обязанности. И таких работников у нас оказалось аж почти две трети!

Куда уж нам до трудолюбивых японцев и тем более китайцев… У тех на работе не существует перекуров, да и сам обеденный перерыв таких микроскопических размеров, что его хватает лишь на то, чтоб проглотить еду. Ни тебе поделиться новостями личной жизни, ни посплетничать. И никто не выказывает своего неудовольствия. Наоборот, там за такие невыносимые условия труда сотрудники держатся всеми конечностями.

А вот наши люди, постоянно отвлекающиеся от работы на что попало, всем недовольны. Как недавно поведал опрос сервиса «Зарплата.ру», в первую очередь им не нравится размер оплаты их «плодотворного» труда. С точки зрения работников, он недостаточно высокой. Это главная причина для появления в 2022 году у 17 % российских тружеников желания уволиться. При этом им не приходит в голову сравнить свое время, затраченное на саму работу, с количеством часов, угробленных на серфинг в соцсетях, болтовню в мессенджерах, звонки родственникам и собственно перекуры.

Ну что же, можно просветиться на сей счет:

личные дела занимают мысли, а потому отвлекают 63 % сотрудников;

чешет языком по телефону 21 %, то есть каждый пятый работник, тратя на это 15-30 минут, болтает с коллегами час, а вот в мессенджерах — до двух часов;

зависают в соцсетях 20 %;

просматривают новости 15 %, затрачивая на это около часа;

неизвестно, сколько лентяев еще дремлет!

И россияне еще возмущаются, что начальство ими недовольно, и 15 % считают это поводом для появления желания уволиться. Вы только подумайте, качество выполнения работы руководителям не нравится! Вот у 10 % вообще работа нелюбимая, а ходят, мечтая где-то в глубине души сменить ее на другую.

Интересно, что этих бедняг останавливает? Может, отсутствие понимания, чем бы им хотелось весь день в офисе заниматься, не отвлекаясь с регулярностью курьерского поезда на личные дела?

Источники информации и картинок: lenta.ru, joyreactor.cc, zasmeshi.ru

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