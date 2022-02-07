 

Кого не отвлекают от работы свои дела и личные заботы

07.02.2022, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В нашей стране, наверное, только роботов. Россияне сознались, что тратят часть рабочего времени на все что угодно, только не на свои прямые обязанности. И таких работников у нас оказалось аж почти две трети!

Куда уж нам до трудолюбивых японцев и тем более китайцев… У тех на работе не существует перекуров, да и сам обеденный перерыв таких микроскопических размеров, что его хватает лишь на то, чтоб проглотить еду. Ни тебе поделиться новостями личной жизни, ни посплетничать. И никто не выказывает своего неудовольствия. Наоборот, там за такие невыносимые условия труда сотрудники держатся всеми конечностями.

А вот наши люди, постоянно отвлекающиеся от работы на что попало, всем недовольны. Как недавно поведал опрос сервиса «Зарплата.ру», в первую очередь им не нравится размер оплаты их «плодотворного» труда. С точки зрения работников, он недостаточно высокой. Это главная причина для появления в 2022 году у 17 % российских тружеников желания уволиться. При этом им не приходит в голову сравнить свое время, затраченное на саму работу, с количеством часов, угробленных на серфинг в соцсетях, болтовню в мессенджерах, звонки родственникам и собственно перекуры.

Ну что же, можно просветиться на сей счет:

личные дела занимают мысли, а потому отвлекают 63 % сотрудников;
чешет языком по телефону 21 %, то есть каждый пятый работник, тратя на это 15-30 минут,  болтает с коллегами час, а вот в мессенджерах — до двух часов;
зависают в соцсетях 20 %;
просматривают новости 15 %, затрачивая на это около часа;
неизвестно, сколько лентяев еще дремлет!

И россияне еще возмущаются, что начальство ими недовольно, и 15 % считают это поводом для появления желания уволиться. Вы только подумайте, качество выполнения работы руководителям не нравится! Вот у 10 % вообще работа нелюбимая, а ходят, мечтая где-то в глубине души сменить ее на другую.

Интересно, что этих бедняг останавливает? Может, отсутствие понимания, чем бы им хотелось весь день в офисе заниматься, не отвлекаясь с регулярностью курьерского поезда на личные дела?

Источники информации и картинок: lenta.ru, joyreactor.cc, zasmeshi.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19

01.04 / В Италии, за шпионаж, задержали офицера итальянского ВМФ и российского дипломата

06.05 / Мнение: Сговор таксистов, педальный видеорегистратор и ГАЗ в Австралии

04.07 / Мнение: Семейный узник

13.04 / Мнение: Чем моложе фигурист, тем хуже ему жилось в СССР

21.05 / Наш Сахаров

10.03 / Белорусский нефтяной экспорт отныне – через Россию

08.12 / Мнение: Упрощенное масочное делопроизводство

15.10 / В прошлом Луна защищала Землю от Солнца своим магнитным полем

21.07 / Reuters стали известны детали сделки США и Германии по “Северному потоку – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика