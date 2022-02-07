 

На “Большом строительстве” моста в Кременчуге задействовали крупнейший ледокол в Украине

07.02.2022, 12:34, Новости дня
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Сейчас в акватории реки на левом пилоне идет погружение стальных труб, диаметр каждой из которых достигает двух метров, а длина – 36 метров. Уже проложено 25 стальных труб. На правом пилоне также начато погружение труб, впоследствии трубы образуют фундаменты пилонов. Высота каждого – около 115 метров.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/308203228004961

Чтобы погрузить трубы в воду, строители разрушают скальную породу, в итоге глубина сваи достигает более 50 метров. На этой неделе начнется бетонирование свай, анонсировали в Службе автомобильных дорог Полтавской области.

Для выполнения этой работы задействован крупнейший ледокол в Украине “Нибулон 10”,  подчеркивают в ведомстве.

“Турецкая подрядная организация Doğuş Grubu работает круглосуточно. Всего на строительстве моста задействованы 239 человек, из которых 127 украинских и 112 турецких специалистов”, – сказано в материале.

https://www.facebook.com/pl.ukravtodor/posts/246043577706296

Строители говорят, что планируют ускорить выполнение работ: контракт на строительство моста устанавливает дедлайн до 2024 года, но проект может быть завершен ранее. В этом году из бюджета уже выделено 700 млн грн на строительство. На строительстве моста уже сэкономили 1 млрд 270 млн грн, отметили в пресс-службе Полтавской ОГА. Благодаря торгам удалось сэкономить около 11% от начальной цены. Окончательное предложение составило 11 млрд 248 млн 800 тыс. грн.

По словам первого заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко, в рамках президентской программы в прошлом году в стране восстановили 250  мостов, эстакад и путепроводов. В этом году планируется восстановление еще более 300 искусственных сооружений.

Контекст:

22 января Зеленский открыл новый вантовый мост в Запорожье.

Как рассказал в Facebook координатор программы “Большое строительство”, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, этот мост был долгостроем на протяжении 16 лет, в рамках президентской программы его достроили за два года. Мостостроители в Запорожье работали круглосуточно и без выходных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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