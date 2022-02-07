 

Актриса студии “Квартал 95” Сопонару снялась в полотенце и халате

07.02.2022, 12:34, Новости дня
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Актриса снялась в махровом халате с цветочным принтом. На голову она повязала полотенце.

“На домашнем”, – написала она.

Вероятно, фото было сделано во время съемок сериала “Однажды под Полтавой”, поскольку интерьер комнаты, в которой находится Сопонару, напоминает жилище ее героини Яринки.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Контекст:

В Таиланде актриса отдыхала в январе со своим женихом, британцем Рисом.

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”, который выходит на “1+1” (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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